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Найден простейший способ нейтрализации коронавируса

19:50
  • суббота
  • 12 декабря 2020

Известное средство справляется с ним за две минуты

Убить коронавирус может зубная паста. К такому выводу пришли американские учёные. Согласно их утверждениям, зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус, пишет издание British Dental Journal.
Учёные выявили ещё один симптом коронавируса

Учёные исследовали средства по уходу за полостью рта и их возможности убивать вирус. Помимо выявленного эффекта от зубной пасты, подтвердились выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за полминуты.

Ранее сообщалось, что коронавирус эффективно уничтожаются при обработке 70% этанолом, 0,5% перекиси водорода или хлоркой. Большую, но не стопроцентную эффективность, показали моющие и чистящие средства, используемые в быту.

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