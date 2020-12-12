Найден простейший способ нейтрализации коронавируса

Известное средство справляется с ним за две минуты

Убить коронавирус может зубная паста. К такому выводу пришли американские учёные. Согласно их утверждениям, зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус, пишет издание British Dental Journal.

Учёные исследовали средства по уходу за полостью рта и их возможности убивать вирус. Помимо выявленного эффекта от зубной пасты, подтвердились выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за полминуты.

Ранее сообщалось, что коронавирус эффективно уничтожаются при обработке 70% этанолом, 0,5% перекиси водорода или хлоркой. Большую, но не стопроцентную эффективность, показали моющие и чистящие средства, используемые в быту.

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