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В Казахстане раскритиковали заявление депутата Госдумы

18:43
  • суббота
  • 12 декабря 2020

В МИД вызвали российских дипломатов

В Казахстане из-за высказываний депутата Госдумы в МИД были вызваны российские дипломаты. Речь идёт о словах главы думского комитета по образованию и науки Вячеслава Никонова, сказанных им в эфире Первого канала.
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Депутат заявил, что "территория Казахстана - большой подарок со стороны России". Это высказывание в Нур-Султане назвали провокационным и наносящим серьёзный ущерб союзническим отношениям двух стран. В МИДе заявили, что недоумевают в связи со словами Никонова об истории республики.

Внешнеполитическое ведомство Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей, говорится в сообщении МИД. Официальной реакции со стороны России на заявления, прозвучавшие в Казахстане, пока не последовало.

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