ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские врачи вылечили почти 530 тысяч больных коронавирусом

10:01
  • воскресенье
  • 13 декабря 2020

Мест в больницах хватает

За прошедшие сутки в Москве выздоровел ещё 4 841 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 529 620.
Как проходит масштабная вакцинация от коронавируса в Москве

На этой неделе Сергей Собянин заявил, что китайский метод по борьбе с коронавирусом неприменим к Москве. Мэр назвал его эффективным, но в столице меры, аналогичные китайским, применить невозможно. Напомним, что китайские власти победили коронавирус благодаря тотальному карантину и введению серьёзных наказаний за его нарушение.

По данным на 12 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 2 625 848 пациентам, умерли с начала пандемии 46 453 человека. В Москве больных зарегистрировано 685 785, в мире более 71 миллиона человек заразись коронавирусом, умерло более 1,5 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.