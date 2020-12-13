Московские врачи вылечили почти 530 тысяч больных коронавирусом

Мест в больницах хватает

За прошедшие сутки в Москве выздоровел ещё 4 841 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 529 620.

На этой неделе Сергей Собянин заявил, что китайский метод по борьбе с коронавирусом неприменим к Москве. Мэр назвал его эффективным, но в столице меры, аналогичные китайским, применить невозможно. Напомним, что китайские власти победили коронавирус благодаря тотальному карантину и введению серьёзных наказаний за его нарушение.

По данным на 12 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 2 625 848 пациентам, умерли с начала пандемии 46 453 человека. В Москве больных зарегистрировано 685 785, в мире более 71 миллиона человек заразись коронавирусом, умерло более 1,5 миллиона человек.

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