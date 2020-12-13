В России за сутки выявлено 28 080 больных коронавирусом

В стране идёт масштабная вакцинация

За сутки в России зафиксировано 28 080 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 2 653 928 человек с COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 6 425 больных, всего в столице 692 210 инфицированных.

Самое большое число больных в России зафиксировано 6 декабря – 29 039 человек, в Москве максимум был зарегистрирован 5 декабря - 7 993 человек.

На этой неделе врачи дали совет, как снизить вероятность заражения коронавирусом. Как известно, самая большая опасность таится в закрытых помещениях, так как в них содержится большое количество патогенов. Достаточно хорошо проветривать такие пространства и не пользоваться кондиционерами, которые перемещают воздух по замкнутому циклу.

Также эффективными средствами считаются защитные маски, антибактериальные салфетки и санитайзеры. Важным правилом во время пандемии остаётся соблюдение социальной дистанции.

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