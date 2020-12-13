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Коронавирусом в мире заразились 72 миллиона человек

23:06
  • воскресенье
  • 13 декабря 2020

Самая сложная ситуация - в США

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 70 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,5 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.
Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 16,1 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 298 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся почти 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 6,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 2,6 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

На фоне резкого роста числа заболевших по всему миру за полтора месяца уровень смертности от коронавируса в среднем вырос на 60%, сообщила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове. Цифры распределяются неравномерно по всему миру, но известно, что в Европе смертность выросла почти на 100%. Сейчас из европейских стран по числу заболевших лидируют Франция, Италия и Великобритания.

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