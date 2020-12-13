Коронавирусом в мире заразились 72 миллиона человек

Самая сложная ситуация - в США

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 70 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,5 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 16,1 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 298 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся почти 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 6,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 2,6 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

На фоне резкого роста числа заболевших по всему миру за полтора месяца уровень смертности от коронавируса в среднем вырос на 60%, сообщила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове. Цифры распределяются неравномерно по всему миру, но известно, что в Европе смертность выросла почти на 100%. Сейчас из европейских стран по числу заболевших лидируют Франция, Италия и Великобритания.

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