В Чечне произошло землетрясение магнитудой 5,6

В домах раскачивались люстры

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в ночь на 13 декабря в Чеченской республике. Подземные толчки ощутили жители сразу нескольких районов региона.

В домах дрожали люстры и мебель, а в местных магазинах с полок попадал товар. Землетрясение продолжалось всего несколько секунд. По данным специалистов, эпицентр находился в Урус-Мартановском районе на глубине 25-и километров, сообщает "ТВ Центр".

Данных о разрушениях и пострадавших нет. Как пишут пользователи соцсетей, подземные толчки также ощущались в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

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