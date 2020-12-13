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В Чечне произошло землетрясение магнитудой 5,6

10:31
  • воскресенье
  • 13 декабря 2020

В домах раскачивались люстры

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в ночь на 13 декабря в Чеченской республике. Подземные толчки ощутили жители сразу нескольких районов региона.
Землетрясение в районе Байкала сняли на видео

В домах дрожали люстры и мебель, а в местных магазинах с полок попадал товар. Землетрясение продолжалось всего несколько секунд. По данным специалистов, эпицентр находился в Урус-Мартановском районе на глубине 25-и километров, сообщает "ТВ Центр".

Данных о разрушениях и пострадавших нет. Как пишут пользователи соцсетей, подземные толчки также ощущались в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

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