Стычки сторонников и противников Трампа в Вашингтоне закончились стрельбой

Американское общество всё больше раскалывается

Выборы президента прошли, но борьба ещё не закончена. Дональд Трамп не оставляет попыток оспорить свое поражение как в правовом поле, так и в цифровом - на странице любимой соцсети. Свой вклад в противостояние Трампа с Джо Байденом внёс Минюст. Между тем, кризис ожидаемо перетёк на улицы. Акция сторонников и противников президента закончилась стрельбой.

Полицейские не могут справится с толпой. Сторонники и противники действующего президента дерутся на улицах Вашингтона. Американские СМИ сообщают о пострадавших. Один человек получил огнестрельное ранение. Правоохранители заявили, что виновный задержан. Но оговорились, что участники обеих групп хорошо вооружены.

Митинги, связанные с прошедшими выборами, всё больше радикализируются. В Вашингтон стекаются политические активисты со всей страны. Сам же Трамп накануне, 12 декабря посетил футбольный матч в Вест-Пойнте. Бросил монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру. Но в своём противостоянии на судьбу он не полагается и продолжает оспаривать в судах результаты выборов.

Большую популярность в Сети набирает информация о продолжении коррупционного расследования в отношении сына Байдена. Минюст США запросил данные о его деятельности на Украине. Когда расследование завершится - неизвестно. Ясно лишь, что это болевая точка Байдена-старшего, на которую Трамп попытается надавить. Действующий глава Белого дома уже распорядился назначить в своей администрации специального советника по этому вопросу.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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