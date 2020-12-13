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"Спутник V" защитит от коронавируса на два года

11:28
  • воскресенье
  • 13 декабря 2020

Об этом заявили разработчики вакцины

Эффективность вакцины "Спутник V" составляет 96%, об этом рассказали в центре имени Гамалеи.  При этом иммунитет у привитых будет держаться около двух лет. Препарат уже доставили почти во все регионы. А чтобы не допустить распространения инфекции, соблюдение действующих ограничений контролируют по всей стране.
Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Соблюдение мер предосторожности - главное условие работы магазинов, салонов красоты и кафе. Большинство предприятий к ограничительным мерам давно приспособились. В гостиницах Иркутской области как минимум половина номерного фонда пустует, сообщает "ТВ Центр".

А вот в Сочи с открытием горнолыжного сезона почти все номера заняты. В аэропорту и на вокзалах поверхности обрабатывают каждые четыре часа. На входе в торговые центры обязательная термометрия. Маски рекомендуют не снимать даже на улице, не говоря про транспорт.

Средствами индивидуальной защиты просят не пренебрегать даже тех, кто уже сделал прививку. Вакцину завезли почти во все регионы страны. Добровольно и бесплатно первыми инъекцию получают медики, работающие в "красной зоне", а также учителя и соцработники, которым тоже важно оставаться в строю. Чтобы организм дал устойчивый иммунный ответ, процедуру необходимо пройти дважды с промежутком в три недели.

Первые 200 доз препарата доставили в Ставропольский край. Уже завтра завезут еще полторы тысячи. Сделать прививку можно будет в одном из сорока оборудованных пунктов вакцинации.

Свою работу продолжают волонтёры. За последние два месяца участники акции "Мы вместе" только в Москве доставили более восемь тонн продуктов и четыре тысячи упаковок лекарств. Помощь приходит не только к жителям больших городов, но и муниципальных поселений. В первую очередь обрабатывают заявки пожилых одиноких людей.

Встречают, правда, и необычные просьбы. Например, игрушку для кота или набор для вышивания. Впрочем, волонтёры готовы выполнить любые пожелания, лишь бы люди меньше подвергали себя риску в это непростое время.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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