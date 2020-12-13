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На акциях протеста во Франции прошли массовые задержания

13:04
  • воскресенье
  • 13 декабря 2020

Граждане бунтуют из-за закона "О безопасности"

Массовые акции протеста прошли в городах Франции. По оценкам властей, в них приняли участие 26 тысяч человек, по словам организаторов - более 60 тысяч.
Волна беспорядков прокатилась по Франции

Волнения вновь захлестнули Париж. В столице манифестации вылились в попытки погромов и столкновения с полицией. По данным МВД, беспорядки спровоцировали анархисты из так называемого "Чёрного блока". По всей стране задержаны более 160 человек, сообщает "ТВ Центр".

Четвёртую субботу подряд французы выходят на улицы, чтобы не допустить принятия закона "О глобальной безопасности". Он расширяет полномочия сотрудников правопорядка и вводит запрет на их фото- и видеосъёмку. В профсоюзах журналистов считают это атакой на свободу СМИ и Конституцию страны.

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