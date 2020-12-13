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Британские власти предупредили население о дефиците продуктов и лекарств

12:42
  • воскресенье
  • 13 декабря 2020

Это связано с выходом страны из ЕС

Британские власти призвали поставщиков и владельцев магазинов не допустить паники среди населения. Супермаркетам и аптекам рекомендовано сделать запасы на шесть недель вперёд.
ЕС и Британия приступили к решающим переговорам по Brexit

В Лондоне опасаются, что стране так и не удастся договориться о торговом соглашении с ЕС, и люди ринутся в магазины закупаться впрок и на чёрный день.

Переходный период в отношениях между королевством и Евросоюзом завершается 31 декабря. Однако стороны до сих пор не пришли к компромиссу по ряду вопросов, в том числе по условиям рыболовства, сообщает "ТВ Центр".

Последняя попытка договориться намечена на сегодня, 13 декабря. Если соглашение не будет достигнуто, с нового года торговлю между Британией и ЕС придётся вести по общим правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот.

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