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В Степанакерт вернулись почти 40 тысяч бежавших от войны жителей

10:38
  • воскресенье
  • 13 декабря 2020

Помощь оказывают российские миротворцы

В Нагорном Карабахе встретили очередную группу беженцев. 12 декабря автобусы доставили в столицу непризнанной республики еще около 650 человек, а всего с момента объявления перемирия в Степанакерт вернулись 38 с половиной тысяч жителей.
Как российские миротворцы помогают беженцам в Карабахе

Всё это стало возможным благодаря работе российских миротворцев в регионе. Пока одни подразделения обеспечивали безопасность беженцев в пути домой, другие - обследовали жилые территории и ключевые объекты Степанакерта.

За сутки инженеры вывезли на специальный полигон более 170 взрывоопасных предметов и брошенных снарядов. А сотрудники российского МЧС работали в Лачинском коридоре - расчищали дорогу от поврежденных автомобилей и при необходимости оказывали помощь водителям, сообщает "ТВ Центр".

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