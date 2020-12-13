ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержаны мошенники, похитившие более 100 миллионов с банковских счетов россиян

10:55
  • воскресенье
  • 13 декабря 2020

Операцию провели МВД и ФСБ

Масштабную спецоперацию провели сотрудники МВД совместно с ФСБ сразу в трёх регионах страны - Москве, Санкт-Петербурге и Красноярском крае. Задержаны двое подозреваемых в хищении более 122 миллионов рублей со счетов клиентов банков.
Раскрыта новая схема мошенничества с банковскими картами

По предварительным данным, злоумышленники изготавливали, а затем предъявляли поддельные документы в салоны сотовой связи. Там они заявляли о перевыпуске сим-карт с абонентскими номерами потерпевших, сообщает "ТВ Центр".

Таким образом получали доступ к личным кабинетам в мобильном банке и переводили денежные средства на подконтрольные счета. Установлены трое жертв злоумышленников, возбуждены уголовные дела.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, у задержанных обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении задержанных - двоих жителей столицы - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мошенничество с кредитными картамиу
Мошенничество с кредитными картамиу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.