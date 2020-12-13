Задержаны мошенники, похитившие более 100 миллионов с банковских счетов россиян

Операцию провели МВД и ФСБ

Масштабную спецоперацию провели сотрудники МВД совместно с ФСБ сразу в трёх регионах страны - Москве, Санкт-Петербурге и Красноярском крае. Задержаны двое подозреваемых в хищении более 122 миллионов рублей со счетов клиентов банков.

По предварительным данным, злоумышленники изготавливали, а затем предъявляли поддельные документы в салоны сотовой связи. Там они заявляли о перевыпуске сим-карт с абонентскими номерами потерпевших, сообщает "ТВ Центр".

Таким образом получали доступ к личным кабинетам в мобильном банке и переводили денежные средства на подконтрольные счета. Установлены трое жертв злоумышленников, возбуждены уголовные дела.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, у задержанных обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении задержанных - двоих жителей столицы - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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