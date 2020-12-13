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В России началась охота на "чёрных лесорубов"

12:28
  • воскресенье
  • 13 декабря 2020

Их ищут с помощью беспилотников

Срубить ёлочку под самый корешок - только на законных основаниях. В преддверии новогодних праздников на охрану лесов вместе со специалистами заступили воздушные разведчики. Теперь незаконную вырубку можно легко увидеть с беспилотника, а заодно и нарушителей, которые ежегодно наносят ущерб на десятки миллионов рублей.
Под Новый год Москва даст отпор "черным лесорубам"

Чем ближе к Новому году, тем в лесу больше браконьеров. В спешке они вырубают самые лучшие деревья, их можно продать подороже. Штраф в таких случаях, в зависимости от ущерба, до четырёх тысяч рублей.  А максимальное наказание составляет до трёх лет лишения свободы.

В этом году сотрудники девяти лесничеств Челябинской области выходят в рейды с квадрокоптером. Летом беспилотник помогает фиксировать лесные пожары, зимой - пресекать действия браконьеров.

Чёрные лесорубы - так ещё называют тех, кто занимается незаконной вырубкой, как правило выбирают лучшие экземпляры. Чтобы этого не происходило, с ноября все сотрудники Лесоохраны переведены на усиленный режим работы.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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