В России началась охота на "чёрных лесорубов"

Их ищут с помощью беспилотников

Срубить ёлочку под самый корешок - только на законных основаниях. В преддверии новогодних праздников на охрану лесов вместе со специалистами заступили воздушные разведчики. Теперь незаконную вырубку можно легко увидеть с беспилотника, а заодно и нарушителей, которые ежегодно наносят ущерб на десятки миллионов рублей.

Чем ближе к Новому году, тем в лесу больше браконьеров. В спешке они вырубают самые лучшие деревья, их можно продать подороже. Штраф в таких случаях, в зависимости от ущерба, до четырёх тысяч рублей. А максимальное наказание составляет до трёх лет лишения свободы.

В этом году сотрудники девяти лесничеств Челябинской области выходят в рейды с квадрокоптером. Летом беспилотник помогает фиксировать лесные пожары, зимой - пресекать действия браконьеров.

Чёрные лесорубы - так ещё называют тех, кто занимается незаконной вырубкой, как правило выбирают лучшие экземпляры. Чтобы этого не происходило, с ноября все сотрудники Лесоохраны переведены на усиленный режим работы.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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