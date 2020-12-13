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В бразильском океанариуме замечен Санта-Клаус в компании акул (видео)

11:48
  • воскресенье
  • 13 декабря 2020

Он кормит их перед Новым годом

Встретить Санта-Клауса в преддверии западного Рождества можно даже под водой. В этом убедились посетители океанариума в Рио-де-Жанейро.
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Ласты, маска и кислородный баллон - новые атрибуты зимнего волшебника, помимо бороды и красной шубы. Подводные прогулки бразильского Санты-дайвера уже стали традицией, сообщает "ТВ Центр".

Впрочем, погружается он с напарницей - своей верной соратницей миссис Клаус. Обитателям морских глубин они тоже принесли подарки: акулы и скаты получили свою порцию угощений. А дети и взрослые - незабываемые впечатления.

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