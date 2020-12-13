Власти Германии готовятся ввести жёсткий карантин на предстоящей неделе

Закроются школы и детские сады

Власти Германии обсуждают введение тотального локдауна с 16 декабря, сообщает издание Business Insider со ссылкой на переговоры руководителей канцелярий главы правительства ФРГ и премьер-министров земель.

По данным издания, канцлер Ангела Меркель настаивает на том, чтобы новый локдаун был введен уже 15 декабря, но окончательное решение будет принято сегодня, 13 декабря.

Локдаун будет действовать в формате закрытия непродовольственных магазинов, перевода школьного обучения в онлайн-формат, закрытия детских садов и запрета на встречи больших компаний в частных домах и квартирах. Похожие меры были предприняты в Германии этой весной.

В стране резко растёт число заболевших. За сутки заразились коронавирусом почти 29 тысяч человек, а общее число инфицированных составляет 1,3 миллиона.

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