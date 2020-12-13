Караоке-клуб Royal Arbat могут оштрафовать за нарушение ночного режима работы

Заведение принимало гостей после 23 часов

Проверяющие Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) нашли в столице работающий после 23 часов караоке-клуб. Теперь заведению грозит штраф до миллиона рублей, сообщил АГН "Москва" главный инспектор ОАТИ Дмитрий Комаров.

По его словам, сотрудники клуба Royal Arbat мешали проведению проверки, но полиции всё же удалось пройти в здание через чёрный вход. Клуб работал после часа ночи, там был полный зал гостей.

Деятельность клуба Royal Arbat может быть приостановлена на 90 дней. Решение будет принимать суд на основании дела об административном правонарушении.

Сотрудники Роспотребнадзора и ОАТИ регулярно проверяют московские магазины, торговые центры, рестораны, спортивные и развлекательные учреждения на предмет соблюдения мер по профилактике коронавируса.

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