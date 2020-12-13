ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прилучного после операции на лице перепутали с Кличко

14:35
  • воскресенье
  • 13 декабря 2020

Актёр сам на себя не похож

Поклонники не узнали Павла Прилучного после выписки из больницы. У актёра были травмы лица и он перенёс хирургическое вмешательство. Фото с сыном Павел опубликовал у себя в соцсети.
Карпович кормит Прилучного в больнице едой из дорогих ресторанов

"Рассказываю киносыну @kaygetzofficial страшилки на ночь. В основном из прессы", - подписал снимок Прилучный, намекая на шум, поднявшийся в Сети после его госпитализации.

Будто другой человек, пишут подписчики, удивлённые внешним видом актёра. Кто-то даже подумал, что на снимке вовсе не Прилучный, а известный боксёр. "Думала на фотке Кличко", - написала oksanakozlova5086.

Но, скорее всего, дело в освещении – фото сделано в темноте. Поэтому Павел сам на себе не похож.

На фото как будто другой человек после пластической операции.

Павел всё больше становится похож на Епифанцева.

Утверждается, что Прилучный попал в больницу после драки с неким бизнесменом. Якобы Павел даже написал на обидчика заявление в полицию. Официальных комментариев от актёра нет, есть только шуточные  объяснения, которые он размещает в соцсетях.

"Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и ещё там что-то было... Эта версия безусловно гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней - по крайней мере, все посмеёмся", - написал несколько дней назад Павел.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Павел Прилучный
Павел Прилучный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.