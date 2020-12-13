Прилучного после операции на лице перепутали с Кличко

Актёр сам на себя не похож

Поклонники не узнали Павла Прилучного после выписки из больницы. У актёра были травмы лица и он перенёс хирургическое вмешательство. Фото с сыном Павел опубликовал у себя в соцсети.

"Рассказываю киносыну @kaygetzofficial страшилки на ночь. В основном из прессы", - подписал снимок Прилучный, намекая на шум, поднявшийся в Сети после его госпитализации.

Будто другой человек, пишут подписчики, удивлённые внешним видом актёра. Кто-то даже подумал, что на снимке вовсе не Прилучный, а известный боксёр. "Думала на фотке Кличко", - написала oksanakozlova5086.

Но, скорее всего, дело в освещении – фото сделано в темноте. Поэтому Павел сам на себе не похож.

На фото как будто другой человек после пластической операции. Павел всё больше становится похож на Епифанцева.

Утверждается, что Прилучный попал в больницу после драки с неким бизнесменом. Якобы Павел даже написал на обидчика заявление в полицию. Официальных комментариев от актёра нет, есть только шуточные объяснения, которые он размещает в соцсетях.

"Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и ещё там что-то было... Эта версия безусловно гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней - по крайней мере, все посмеёмся", - написал несколько дней назад Павел.

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