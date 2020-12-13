Собчак призналась в любви Чубайсу после его увольнения из "Роснано"

Политик ответил на предложение телеведущей

Ксения Собчак снова эпатировала свою аудиторию. На этот раз телеведущая призналась в любви Анатолию Чубайсу, посвятив ему музыкальный клип в стиле рэп.

Собчак вспомнила основные вехи биографии Чубайса - от ваучеров до РАО ЕЭС России.

"Есть только один человек, которого в России хейтят больше, чем меня - это Анатолий Чубайс! Поэтому нам, Анатолии Борисович, нужно держаться вместе", - написала Ксения.

В клипе под названием "Чубайс бэби" Собчак призвала политика оставить жену – режиссёра Авдотью Смирнову.

Толечка, мне только ты один нужен, что тут скрывать. Зачем Авдотья, я ведь тоже могу фильмы снимать. Могу размазать Волочкову в студии, как она, Причём без Татьяны Никитичны, справлюсь одна. … Чубайс… Чубайс, бэби, Я буду тебя любить, как павшую звезду любит лебедь, Ну а пока что я здесь, и я в рэпе. И я люблю тебя, слышишь, Чубайс, бэби.

Чубайс уже ответил на шутку Собчак. Он опубликовал у себя её клип и написал: "Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен…". Это цитата из романа Льва Толстого "Война и мир", фразу произносит Пьер Безухов, обращаясь к Наташе Ростовой. Чубайс, правда, привёл цитату не полностью. Пьер заканчивает фразу словами: "я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей".

4 декабря Анатолий Чубайс получил новую должность – он назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями. До этого с 2001 года Чубайс возглавлял корпорацию "Роснано".

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