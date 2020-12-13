"Вы рассказываете мне сказки": Путин жёстко отчитал министров

Президент дал неделю на стабилизацию цен в магазинах

Владимир Путин дал неделю, чтобы принять меры для прекращения роста цен на продукты. Телеканал "Россия-1" показал фрагмент совещания президента с министрами, на котором шла речь о резком повышении цен на продовольственные товары.

"Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов", - заявил глава государства.

Путин обвинил министров в том, что они предоставляют ему недостоверную информацию о положении дел на рынке продуктов. "Вы рассказываете мне сказки, что проработали вопросы с экспортёрами по ценам на продукты", - сказал глава государства.

Он посчитал недопустимым при высоких урожаях в стране рост цен на макароны, а также жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за эксперименты с ценами на базовые продукты питания, в частности, на подсолнечное масло.

"Россияне едят не болоньезе, а макароны по-флотски, рост цен на них недопустим", - указал Путин. Президент отметил, что цены на продукты питания взлетели не из-за экономических причин, подорожание не имеет отношения к пандемии и уровню производства.

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