Как шестидесятники стали частью культурного кода страны

60 лет назад зародилось новое общественное течение

Ровно 60 лет назад в декабрьском номере журнала "Юность" вышла статья критика Станислава Рассадина. Он писал о новом поколении литераторов - назвал их шестидесятниками. И сам того не ведая дал имя целому общественному течению.

Аксёнов и Солженицын, Галич и Визбор, Хуциев и Данелия, и многие другие - поэты, артисты, художники... Времена хрущёвской оттепели были для них звёздным часом. А их творчество сразу стало частью нашего общего культурного кода.

Расшифровать его попыталась Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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