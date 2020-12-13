Собянин не исключил ужесточения ограничений в Москве

Это произойдёт, если медицина не будет справляться

Московские власти могут ужесточить ограничения из-за коронавируса в случае, если медицина не будет справляться. Этого не исключил мэр Сергей Собянин. Сейчас, по его словам, у медицинской системы города ещё достаточно большой запас прочности.

Что касается предстоящих праздников, то в Москве не будут объявлять комендантский час в Новый год. "Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Также, по словам мэра, в Москве не планируют ограничивать продажу алкоголя в новогодние праздники. Собянин отметил, что в мире накоплен богатый опыт введения сухих законов, но всё это заканчивалось повальным пьянством.

Сейчас в Москве из-за пандемии коронавируса запрещена работа ресторанов и клубов после 23 часов, школьники старших классов и студенты городских вузов учатся на удалёнке, в торговых центрах не работают детские площадки, культурные мероприятия проходят при заполнении залов на четверть. Также в городе действует масочно-перчаточный режим.

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