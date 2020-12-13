Умер "голос Кремля" Евгений Хорошевцев

Известному диктору было 76 лет

На 77 году жизни скончался народный артист России Евгений Хорошевцев, его называли "голосом Кремля". Соболезнования родным и близким выразил президент Владимир Путин.

Голос Хорошевцева слышали в комментариях на военных парадах и торжественных мероприятиях с участием главы государства. Он был профессиональным диктором, учеником знаменитого Юрия Левитана.

Свою творческую карьеру Хорошевцев начал ещё в 9 лет – он занимался в театральной студии Дворца культуры имени Зуева в Москве. В 16 лет был принят на работу в Москонцерт с записью в трудовой книжке "Артист детского отдела". Потом получил актёрское образование в театральной студии при Москонцерте и окончил режиссерский факультет ГИТИС.

Хорошевцев долгие годы работал на радио: вёл праздничные демонстрации 1 мая и 7 ноября. В 90-х годах занимал должность генерального директора "Радио-1". Диктором в Кремле работал с 2000 года.

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