Разрушений нет

В Чечне произошло второе за сутки землетрясение, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Подземные толчки были амплитудой 4,1, их эпицентр находился в Урус-Мартановском районе республики. По данным спасателей, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее, в ночь на 13 декабря в Чечне было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. В домах дрожали люстры и мебель, а в местных магазинах с полок попадал товар. Землетрясение продолжалось всего несколько секунд. Колебания также ощущались в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

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