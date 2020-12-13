В Роспотребнадзоре назвали дату выявления первого пациента с COVID-19

Это произошло 1 марта

Первый пациент с коронавирусом появился в России 1 марта. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. К 17 марта в России зафиксировали уже сотый случай заражения, а весенний максимум был зарегистрирован 11 мая, в тот день заразились 11 656 человек.

О первых случая коронавируса в Китае стало известно в конце ноября 2019 года. Он появился в городе Ухань и власти сразу же закрыли его на карантин. Тем не менее, болезнь разошлась по всему миру и сейчас число заразившихся превышает 71 миллион. От последствий болезни скончалось более полутора миллионов человек.

В самом начале пандемии в РАН заявляли, что нулевым пациентом был прилетевший из Италии мужчина. Его диагноз подтвердился в конце февраля. Между тем эксперты говорят, что вычислить нулевого пациента в стране с многомиллионным населением достаточно сложно.

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