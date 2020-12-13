В Кремле рассказали о планах Путина на Новый год

Пресс-секретарь президента сообщил подробности

Президент Владимир Путин традиционно встретит Новый год с близкими. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что президент никогда не отдыхает полноценно и на праздниках "может быть, как-то дух переведёт".

В этом году из-за пандемии коронавируса большая часть мероприятий с участием президента проходит в режиме видеоконференций. В похожем формате состоится и ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, она намечена на 17 декабря. В этом году она пройдёт с элементами Прямой линии.

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