ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лобода отказалась выступать на "Золотом граммофоне" из-за ванны

18:52
  • воскресенье
  • 13 декабря 2020

Певица передумала выходить на сцену

Светлана Лобода отказалась от выступления на церемонии вручения премии "Золотой граммофон". СМИ утверждали, что якобы капризы звезды были связаны с отсутствием в её гримёрке ванны.
Лобода в струящейся накидке показала идеальную фигуру

Поклонники певицы в это не поверили. Неужели Светлана дошла до того, что требует в гримёрку ванну? Что же будет дальше, задавались они вопросом.

Точку в спорах поставила сама исполнительница. Оказывается, в её концертном номере, который она хотела представить на церемонии, фигурирует самая настоящая ванна. Но так получилось, что похожая ванна используется в выступлении другой исполнительницы и организаторы шоу не развели эти номера подальше друг от друга.

Светлане это не понравилось, и она решила не выходить на сцену. "Я очень сожалею, что вчера не состоялась наша встреча на церемонии "Золотой граммофон". К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх и те, кто должен быть заинтересован прежде всего в высококлассном продукте, сводят свои личные счёты, распространяют лживую информацию, а не стремятся сделать профессиональное шоу. Обещаю вам, что в самое ближайшее время я что-нибудь придумаю и мы обязательно увидимся. Скучаю по Вам!" – написала Лобода у себя в Instagram.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Светлана Лабода
Светлана Лабода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.