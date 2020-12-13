Лобода отказалась выступать на "Золотом граммофоне" из-за ванны

Певица передумала выходить на сцену

Светлана Лобода отказалась от выступления на церемонии вручения премии "Золотой граммофон". СМИ утверждали, что якобы капризы звезды были связаны с отсутствием в её гримёрке ванны.

Поклонники певицы в это не поверили. Неужели Светлана дошла до того, что требует в гримёрку ванну? Что же будет дальше, задавались они вопросом.

Точку в спорах поставила сама исполнительница. Оказывается, в её концертном номере, который она хотела представить на церемонии, фигурирует самая настоящая ванна. Но так получилось, что похожая ванна используется в выступлении другой исполнительницы и организаторы шоу не развели эти номера подальше друг от друга.

Светлане это не понравилось, и она решила не выходить на сцену. "Я очень сожалею, что вчера не состоялась наша встреча на церемонии "Золотой граммофон". К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх и те, кто должен быть заинтересован прежде всего в высококлассном продукте, сводят свои личные счёты, распространяют лживую информацию, а не стремятся сделать профессиональное шоу. Обещаю вам, что в самое ближайшее время я что-нибудь придумаю и мы обязательно увидимся. Скучаю по Вам!" – написала Лобода у себя в Instagram.

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