Меркель объявила о тотальном карантине в Германии с 16 декабря

Закрываются магазины и школы
С 16 декабря по 10 января в Германии будут действовать жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила сегодня, 13 декабря о введении в стране практические полного локдауна, сообщает Deutsche Welle.
Почти месяц в ФРГ не будут работать магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, а также детские сады. Все школы перейдут на онлайн-обучение.
Гражданам запрещено собираться на встречи с участием более пяти человек. Это ограничение будет действовать только три дня – с 24 по 26 декабря, то есть на Рождество.
Богослужения в храмах должны проходить при соблюдении социальной дистанции в полтора-два метра и масочного режима. Также в качестве рекомендации власти просят граждан отказаться от поездок в другие регионы страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"