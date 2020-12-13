Меркель объявила о тотальном карантине в Германии с 16 декабря

Закрываются магазины и школы

С 16 декабря по 10 января в Германии будут действовать жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила сегодня, 13 декабря о введении в стране практические полного локдауна, сообщает Deutsche Welle.

Почти месяц в ФРГ не будут работать магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, а также детские сады. Все школы перейдут на онлайн-обучение.

Гражданам запрещено собираться на встречи с участием более пяти человек. Это ограничение будет действовать только три дня – с 24 по 26 декабря, то есть на Рождество.

Богослужения в храмах должны проходить при соблюдении социальной дистанции в полтора-два метра и масочного режима. Также в качестве рекомендации власти просят граждан отказаться от поездок в другие регионы страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"