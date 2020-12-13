США не смогли остановить "Северный поток-2"

Строительство газопровода продолжится

Вашингтону не удалось остановить "Северный поток-2". Это признали сами американцы. Россия продолжит достраивать газопровод, несмотря на усилия США, пишет Bloomberg.

На этой неделе судно "Фортуна" возобновило укладку двух параллельных подводных участков в территориальных водах Германии. Берлин смог с помощью юридических механизмов защитить свой участок проекта от американских санкций.

Но, в случае прихода к власти в США Джо Байдена, нападки на российско-европейский проект усилятся, полагают эксперты. Поэтому Германия сейчас готовится к новым способам защиты.

"Германия должна подготовиться к жёсткой конфронтации, чтобы защитить свои интересы в этом проекте, который позволит увеличить поставки природного газа из России", - заявил замглавы фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених.

Строительство второй нитки газопровода "Северный поток" из России в Европу было приостановлено в конце 2019 года из-за американских санкций против участвующих в проекте компаний. Европейские суда вынуждены были прекратить работы, чтобы избежать штрафов и больших финансовых и репутационных потерь.

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