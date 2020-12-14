В России изменились правила оформления больничного

Теперь документ можно оформить электронно

В России с понедельника, 14 декабря, вступили в силу новые правила оформления больничного.

Теперь листок нетрудоспособности можно оформить дистанционно и в электронном виде. Для получения документа необходимы паспорт и СНИЛС.

Возможность оформить больничный лист в бумажном виде сохраняется. В этом случае необходимо предъявить только паспорт, пишет РИА Новости со ссылкой на документ Минздрава.

Также в России с сегодняшнего дня меняются правила получения больничного по уходу за ребенком. Теперь он не будет ограничиваться по срокам, однако оплачиваемый период будет составлять не более 15 дней.

При болезни трех детей откроют один электронный лист. В бумажном варианте один больничный оформят на двух детей, на третьего - второй. Если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой член семьи может взять больничный в случае болезни второго ребенка.

Кроме того, в приказе Минздрава указываются новые случаи получения больничного по беременности и родам: если беременность многоплодная или роды случились на 22–28-й неделе, то длительность больничного составит 194 дня.

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