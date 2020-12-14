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Рубль может укрепиться до 65 рублей за доллар

08:23
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

В следующем году у российской валюты могут появиться преимущества

Российский рубль на сегодняшний день является недооцененной валютой и в дальнейшем может укрепиться до 65-66 рублей за доллар, уверен директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
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По словам Якобсена, следующий год окажется годом сырьевых товаров. Это даст России определенные преимущества, поскольку в этой области у страны есть большие мощности, передает РИА Новости.

"Торговать парой USD/RUB (доллар-рубль) относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей", - уверен Якобсен.

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