Рубль может укрепиться до 65 рублей за доллар

В следующем году у российской валюты могут появиться преимущества
Российский рубль на сегодняшний день является недооцененной валютой и в дальнейшем может укрепиться до 65-66 рублей за доллар, уверен директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
По словам Якобсена, следующий год окажется годом сырьевых товаров. Это даст России определенные преимущества, поскольку в этой области у страны есть большие мощности, передает РИА Новости.
"Торговать парой USD/RUB (доллар-рубль) относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей", - уверен Якобсен.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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