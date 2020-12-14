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В России зафиксировали улучшение ситуации с коронавирусом

08:35
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Большинство регионов вышло на плато по заболеваемости

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что ни в одном регионе России нет высокого показателя распространенности коронавируса. 

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По словам Тавадяна, большая часть страны находится на плато по заболеваемости COVID-19. 

"Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато, - цитирует эксперта РИА Новости. - Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут. То же самое касается Санкт-Петербурга, где тоже уже видно плато". 

Ситуация будет постепенно улучшаться вплоть до марта 2021 года, считает Агаси Тавадян. 

Он сказал, что любая эпидемия долго затухает. По мнению специалиста, после масштабной вакцинации от коронавируса показатели заболеваемости и смертности упадут не сразу. 

На портале опубликовали карту, которую создали на основе официальных данных по распространению коронавируса. На ней регионы разбиты на группы: зеленая группа (позитивная ситуация с COVID), светло-желтая (стабильная), оранжевая (удовлетворительная), светло-красная (отрицательная - неудовлетворительная), темно-красная (тяжелая ситуация). 

"Уже есть четыре темно-зеленых региона, то есть региона с выраженным затуханием заболевания - Чукотка, Костромская область, Москва и Горный Алтай. В стабильной светло-зеленой зоне находятся 23 региона. Удовлетворительное состояние распространения пандемии в 55 регионах", - отметил Агаси Тавадян. 

Он добавил, что ситуация в Петербурге оценивается как удовлетворительная, похуже дела обстоят в Дагестане, Крыму и Брянской области. Однако "тяжелых" регионов уже нет.

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