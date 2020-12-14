Язык мира: русский язык продолжает набирать популярность в Сирии

В частности, его учат детям в частной школе в городе Джабли

Популярность русского языка в Сирии постоянно растёт, сейчас его изучают около 20 тысяч школьников. Многие старшеклассники хотят продолжить образование в России.

Эту небольшую частную школу в городе Джабли недалеко от авиабазы Хмеймим знают все местные жители. Здесь дети учат русский язык, который в последние годы в Сирии называют языком мира.

"Я учусь в 9 классе, мне 15 лет, я живу в старом городе Джабле, я очень люблю Россию, потому что очень хочу учиться там", - говорит Сулейма Алид.

Несколько небольших комнат на первом этаже обычного жилого дома стали учебными классами пять лет назад. С тех пор здесь научились русскому языку уже сотни детей.

Даже русские пословицы в этом классе имеют особое значение. "Век живи, век учись". "Кто много читает, тот много знает". "Повторение - мать учения". Для сирийских детей русский язык сегодня особенно ценен.

В восстановлении Сирии после гражданской войны принимают участие российские компании. Потребность в переводчиках растет с каждым днем. Школьники признаются: русский язык очень труден, но учить его интересно и увлекательно. Девятиклассница Найя после школы хочет стать врачом. А главная ее мечта - побывать в России.

"Когда ты любишь русский язык, это не трудно, это не трудно", - уверяет Найя Даюш.

Педагоги этой школы выбрали самый лучший способ образования. Русский язык сирийские дети познают здесь, разучивая русские песни.

"Я уже мне, кажется, посеяла, что-то русское в их душе, потому что я выбираю песни русские и они их поют, мы переводим. Они уже немного русские в душе. И любят Россию на всю жизнь, я думаю", - заявила преподаватель русского языка Наталья Колонских.

Ученики этой школы неоднократно выступали с концертами на авиабазе Хмеймим. А еще участвовали в международных конкурсах, где как минимум становились лауреатами. А эта песня стала победителем.

По официальным данным, русский язык сейчас учат в Сирии более 20 тысяч школьников. Но с учетом того, что в стране множество смешанных семей, на языке Пушкина и Толстого говорят сотни тысяч сирийцев.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр". Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"