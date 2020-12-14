Коронавирус в мире: Италия готовится к вакцинации, Германия вводит жесткий карантин

В США ежедневно выявляют более 200 тысяч новых случаев коронавируса

Число инфицированных в мире превысило 72 миллиона человек. В США ежедневно выявляют более 200 тысяч новых случаев коронавируса. Жертв - почти 300 тысяч. В Европе, несмотря на некоторое замедление темпов эпидемии, ситуация остаётся тяжёлой. Германия со среды вводит жёсткий карантин.

"Ангела Меркель украла у немцев Рождество!" - словно соревнуясь в громких заголовках, пишет европейская пресса. А вот политологи канцлерин искренне сочувствуют, отмечая, что ей непросто было убедить руководителей земель пойти на столь радикальные меры. Однако цифры заболевших – миллион триста тысяч - и погибших – почти 22 тысячи человек - стали весомым аргументом.

"Мы договорились закрыть с 16 декабря, предварительно, до 10 января все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. Снова, как и в первую волну пандемии, закрываются парикмахерские и салоны красоты", - объявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В сочельник и Рождество немцам разрешат собираться не более чем по 10 человек - все должны быть членами одной семьи. В остальное время максимальное количество собравшихся – 5. Покидать свои дома без лишней необходимости нельзя, пишет Der Tagesspiegel. Еда в ресторанах будет продаваться только на вынос. Стаканчик глинтвейна на улице не пропустить – распитие спиртных напитков в общественных местах под запретом, как и продажа пиротехники. Бизнес готовится подсчитывать убытки.

Такая тревожная ситуация - по всей Европе. В Нидерландах рекорд заболевших - больше 9 тысяч за сутки В Чехии три тысячи, но показатель также называю критическим. Во Франции с 15 декабря вводится комендантский час.

Европа ждет вакцину – решение о допуске препарата Pfizer должны принять до 29 декабря. Готовиться к вакцинации Италия призывает уже сейчас.

"Мы обратились с просьбой, я бы даже сказал военным призывом, к 3000 тысячам врачей! Чтобы они помогли нам оборудовать павильоны для вакцинации, где итальянцы смогут привиться", - заявил специальный комиссар Италии по пандемии коронавируса Доменико Аркури.

Уже понятно: американского препарата хватит не всем. В Штатах в первом квартале нового года нужно привить 100 миллионов человек. На заводе в Мичигане только в минувшее воскресенье отгрузили первую партию вакцины. Тем временем, в стране новый антирекорд – почти 220 тысяч заболевших. Эхо прошедшего Дня благодарения, поясняют эксперты, предрекая повторение ситуации и после рождественских праздников.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"