Коллегия выборщиков проголосует за нового президента США

Результаты голосования утвердят 6 января

В США в понедельник выборщики от каждого из штатов проголосуют за нового президента. Ожидается, что Джо Байдена поддержат триста шесть из них, а двести тридцать два отдадут голоса Дональду Трампу. Результаты решения выборщиков должны быть объявлены не позднее 23 декабря, а утвердить их должны 6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса. Трамп намерен в этот день собрать митинг, чтобы объявить о планах баллотироваться в 2024 году. Своего поражения на этих выборах он не признал, обращался в суды с требованием о проведении пересчёта голосов избирателей в ряде штатов. Сторонники и противники президента отстаивают своё мнение На улицах споры доходят и до перестрелок.

Полицейские не могут справиться с толпой. Сторонники и противники действующего президента дерутся на улицах Вашингтона. Американские СМИ сообщают о пострадавших. Один человек получил огнестрельное ранение. Правоохранители заявили, что виновный задержан. Но оговорились, что участники обеих групп хорошо вооружены.

Митинги, связанные с прошедшими выборами, все больше радикализируются. Общество расколото. В Вашингтон стекаются политические активисты со всей страны.

- Мы из Милуоки, штат Висконсин, и мы поехали сюда, в Вашингтон, чтобы поддержать нашего президента Дональда Трампа. И в глубине души мы знаем, что эти выборы были украдены.

И в этом сторонники Дональда Трампа винят демократа Джо Байдена.

- Он был политиком в течение 47 лет. Он был вице-президентом восемь лет, он ничего не делал. Он ничего не умеет делать, так что хватит с него.

Дональд Трамп накануне посетил футбольный матч в Вест-Пойнте. Бросил монетку, чтобы определить, какая из команд начнет игру. Но в своем противостоянии на судьбу он не полагается и продолжает оспаривать в судах результаты выборов. О чем не забывает напоминать на своей страничке в твитере.

"Я победил на выборах с большим отрывом, но помните, я имею в виду только законные голоса, а не всех тех фальшивых избирателей и результаты мошеннических манипуляций, которые чудесным образом посыпались отовсюду. Какой позор", - написал Трамп.

После публикации соцсеть на несколько часов заблокировала возможность пользователей лайкать посты президента, пометив их как "спорную информацию". Несмотря на это, сообщение собрало больше 100 тысяч репостов. Еще большую популярность в интернете набирает информация о продолжении коррупционного расследования в отношении сына Байдена. Минюст США запросил данные о его деятельности на Украине: "В повестке запрашивалась информация, касающаяся более двух десятков организаций, в том числе украинской газовой компании Burisma".

Когда расследование завершится, неизвестно. Ясно лишь, что это болевая точка Байдена-старшего, на которую Трамп попытается надавить. Действующий глава Белого дома уже распорядился назначить в своей администрации специального советника по этому вопросу.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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