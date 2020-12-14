Рабочие устроили погром на заводе по производству iPhone в Индии

Сотрудникам задерживают выплату зарплаты

В Индии рабочие разгромили фабрику по производству комплектующих для iPhone. Беспорядки начались после окончания рабочей смены.

Как сообщается, в этот момент сотрудники узнали, что им задержат выплату зарплаты. Они попытались вызвать руководство на переговоры, но безуспешно. Тогда около двух тысяч человек начали громить офисы, ломать оборудование.

В здании выбиты окна, сломана мебель, недовольные подожгли и опрокинули несколько автомобилей. Утихомирить их, с помощью дубинок, смогли лишь прибывшие на место полицейские, сообщает "ТВ Центр".

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