Британия и ЕС продолжат переговоры по торговой сделке после Brexit

Полный развод с Евросоюзом наступит с 1 января

Сделки между Брюсселем и Лондоном, судя по всему, не будет. Последняя попытка и без того затянувшихся на годы переговоров о Соглашении после Brexit провалилась. Британская делегация в воскресенье покинула здание Еврокомиссии ни с чем. Обе стороны признали, что разногласия оказались непреодолимыми. Глава британского кабинета Борис Джонсон призвал страну запасаться продуктами.

Свежие овощи - первое, чего Великобритании будет не хватать уже, возможно, через две с половиной недели. Совет министров страны попросил супермаркеты сделать запас продуктов на полтора месяца вперёд. Местная пресса пишет, что нужен масштабный резерв еды и лекарств, вспоминая, как в мае в начале пандемии коронавируса, люди сметали с полок продукты. И тогда, и сейчас рядовые британцы не понимают, что с ними будет в ближайшем будущем. Полный развод с Евросоюзом наступит с 1 января, а никакой сделки нет до сих пор.

"Наиболее вероятно сейчас то, что нам необходимо готовиться к возвращению к торговле по правилам Всемирной торговой организации, к отношениям по принципу тех, что существуют у Евросоюза с Австралией. Не забывайте, что мы провели исключительно масштабные приготовления к такой ситуации, поскольку процесс тянется уже четыре с половиной года", - заявил премьер Борис Джонсон.

Это воскресенье было последним сроком, когда Лондон и Брюссель должны, наконец, подписать бракоразводный документ. Но британская делегация молча покинула штаб-квартиру Евросоюза. Последней попыткой сторговаться был телефонный разговор премьера Бориса Джонсона и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Результата нет, стороны по сути опять договорились договариваться.

"В последние дни наши переговорные группы работали день и ночь. И, несмотря на истощение после почти года диалога, несмотря на то, что каждый раз сроки истекали, мы считаем, что будет ответственным шагом пройти лишнюю милю. Соответственно, мы поручили нашим переговорщикам продолжить консультации и посмотреть, может ли быть достигнуто соглашение даже на столь позднем этапе", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Но уже мало кто верит, что сделка состоится. В Британии - многокилометровые очереди из грузовиков. Вырос спрос на импортные товары, потому что без сделки покупать их придётся с наценкой. Да и экспортировать своё в Европу нужно будет с пошлинами. Больше никакой свободной торговли. Например, тариф на молочные продукты – 35%, то есть британские товары во Франции будут на треть дороже местных. Британские машины в Европе подорожают в среднем на три тысячи евро и могут потерять рынок. Комментируя итоги разрыва, Ангела Меркель заявила, что она лично в переговорах не участвовала, но дала понять - ни на британские машины, ни на другие товары - тарифы ЕС не опустит.

"Ясно, что переговоры не из легких. Великобритания покидает единый рынок. Так что важно, чтобы между нами были справедливые условия конкуренции", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Ведь Евросоюз тоже просит Лондон пойти на уступки. Например, чтобы французские рыбаки могли, как и раньше, ловить рыбу в территориальных водах Великобритании. Но Борис Джонсон, пишет местная пресса, повёл себя как британский националист. С первого января вооружённые морские корабли будут патрулировать исключительную экономическую зону страны. Так уже было в семидесятых годах прошлого века. И по нарушителям стреляли, шли на таран, называя происходящее "тресковыми войнами". Но британские рыбаки вспоминают те времена с ностальгией.

"Мы вернемся на 40 лет назад, когда только мы сможем ловить рыбу в наших водах. Знаете, я уже шесть лет не употребляю алкоголь. Но, если сделки не будет, обязательно выпью рома", - говорит рыбак Питер Коглан.

Во что выльется такой разрыв для экономики - вопрос открытый. По оценкам главы Банка Англии, выход из ЕС без сделки может обойтись Британии даже дороже, чем пандемия коронавируса.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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