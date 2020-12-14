Тихановская разочаровалась в Европе

Экс-кандидат в президенты Белоруссии ожидала большего от европейских лидеров

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что привыкла верить в могущество и силу европейских лидеров, однако на деле не увидела от них реальной поддержки.

Тихановская рассказала, что до прошедших в стране президентских выборов считала глав европейских стран людьми, которые "не будут сидеть сложа руки". Однако сейчас пришло понимание, что, кроме слов поддержки, они не могут сделать ничего, заявила Тихановская.

По ее словам, страны ЕС на протяжении нескольких месяцев готовят экономические санкции против Минска, но работа идет крайне медленно и сложно, передает New Yorker.

"Европейские лидеры действуют осторожно, всегда с оглядкой на Россию. Для нас это больно... Я выросла в семье, в которой нас учили быть благодарными. Так что это может быть моей ошибкой. Постепенно я прихожу к пониманию, что я не должна благодарить просто за заявления об обеспокоенности, мы должны требовать конкретных действий. Я учусь, но очень медленно", - отметила Тихановская.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов, прошедших 9 августа. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. Лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, в котором поставила три условия: до 25 октября президент должен покинуть пост, остановить насилие и освободить политзаключенных, иначе начнутся массовые забастовки. Власти Белоруссии не удовлетворили требования оппозиционеров.

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