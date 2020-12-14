Как выбрать искусственную елку, которая не горит

Важно обратить внимание на состав

Эксперты Роскачества дали несколько советов по выбору искусственной елки.

Искусственные елки в основном изготавливают из полиэтилена или поливинилхлорида, гораздо реже - из резины. В их состав чаще всего добавляют специальные средства - термостабилизаторы и антипирены, которые препятствуют распространению дыма и огня.

Однако если в составе есть эластомер, то такая елка легко загорится, например, от неисправной электрической гирлянды. С такой елкой нужно быть вдвойне осторожным, предупредили в Роскачестве.

Качественная искусственная елка может прослужить не менее 10 лет. Чтобы сохранить ее цвет и хвою, лучше хранить дерево в сухом и темном помещении вдали от отопительных приборов.

При выборе елки в магазине стоит несколько раз провести рукой против иголок, если они выпадают или загибаются, то это указывает на некачественный товар. Лучше отдавать предпочтение изделиям с металлическим каркасом.

"Новая елка будет пахнуть вспомогательными веществами, но если технология изготовления не была нарушена, то запах будет не слишком резким и почти полностью выветрится за несколько дней", - предупредили в Роскачестве.

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