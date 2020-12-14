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На Камчатку обрушился снегопад и штормовой ветер

09:52
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Из-за непогоды на полуострове отменили вылеты нескольких авиарейсов

Камчатка находится во власти мощного Тихоокеанского циклона. Он принес на полуостров снегопады и штормовой ветер. Из-за непогоды отменили вылеты нескольких авиарейсов. Прибывающие самолёты отправляются на запасные аэродромы.

В краевой столице отменили занятия в школах, передает "ТВ Центр". Водителей просят быть предельно внимательными, на дорогах - гололедица, а из-за метели практически нулевая видимость. Некоторые  участки автотрасс закрыты для большегрузов. Циклон продержится на полуострове до середины недели.

В Белгороде прошёл дождь со снегом. Улицы превратились в настоящий каток. ГИБДД фиксирует серьёзный рост числа аварий.

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