На Камчатку обрушился снегопад и штормовой ветер

Из-за непогоды на полуострове отменили вылеты нескольких авиарейсов

Камчатка находится во власти мощного Тихоокеанского циклона. Он принес на полуостров снегопады и штормовой ветер. Из-за непогоды отменили вылеты нескольких авиарейсов. Прибывающие самолёты отправляются на запасные аэродромы.

В краевой столице отменили занятия в школах, передает "ТВ Центр". Водителей просят быть предельно внимательными, на дорогах - гололедица, а из-за метели практически нулевая видимость. Некоторые участки автотрасс закрыты для большегрузов. Циклон продержится на полуострове до середины недели.

В Белгороде прошёл дождь со снегом. Улицы превратились в настоящий каток. ГИБДД фиксирует серьёзный рост числа аварий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"