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Вассерман пожалел о данном обете безбрачия

08:55
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Интеллектуал считает свое решение ошибкой

Анатолий Вассерман заявил, что данный в молодости обет безбрачия – ошибка. Известный публицист держит свое слово вот уже более 50 лет.
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Вассерман рассказал, что в юности имел глупость принять обет безбрачия, поскольку это был "именно неудачный аргумент в споре". Интеллектуал отметил, что в то время это не имело отношения к его личным эмоциям либо личной жизни, "которой тогда еще не было".

По словам телеведущего, сейчас у него меньше бытовых забот, чем у других людей, он "до сих пор мальчишка". Однако это вовсе не позитивный аргумент, передает Россия1.

"Когда меня приглашают на свадьбу, то говорю молодым: "Очень рад, что вы не повторили мою ошибку", - признался публицист.

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