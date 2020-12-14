Цены на сахар и масло заморозят после слов Путина о дороговизне продуктов

Это решение могут принять 14 декабря

В России могут зафиксировать цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января и по 1 апреля 2021 года. Если такое решение примут, то сахар будет стоит 36 рублей при покупке у производителя и 45 рублей при покупке в магазине; цена на масло составит 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Как пишут "Известия" со ссылкой на свои источники, компании могут прийти к такой договоренности уже в понедельник, 14 декабря. Один из собеседников издания опасается, что цены на продукты зафиксируют на уровне, который будет не выгоден производителям. В этом случае они приостановят поставки товаров, из-за чего может возникнуть дефицит сахара и подсолнечного масла.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал, что в этом году из базовых продуктов подорожали только сахар и подсолнечное масло. По его словам, поставщики сахара и масла более чем в два раз подняли закупочные цены.

На это обратил внимание президент Владимир Путин, который 9 декабря довольно жестко высказался на совещании по экономическим вопросам. По его данным, подсолнечное масло подорожало на 23,8%, а сахарный песок - на 71% с лишним. "В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь", - заявил он министрам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"