Названы правила ношения масок зимой

Маска может не только защитить от вируса, но и согреть в холода

Многие люди и до пандемии коронавируса носили зимой защитные маски – но не чтобы уберечь себя от болезней, а чтобы спастись от мороза. Терапевт Алексей Водовозов рассказал, что нужно знать о ношении масок в холодное время года.

Врач напомнил, что главное назначение масок – именно защита от инфекций. Средства индивидуальной защиты, как правило, не приспособлены для спасения от морозов. Маска может быстро промокнуть от снега или конденсата – в таком случае ее необходимо сменить.

"Зимой это становится более актуальным: наш выдох становится гораздо теплее, чем окружающая среда, может в том числе наледь образовываться, своеобразные сосульки. Нужно чаще менять маску, если она выходит из строя", - подчеркнул Водовозов.

Он отметил, что некоторые маски лучше приспособлены для ношения в зимнее время года. К примеру, некоторые из них легко спускаются на шею, как платок. Также в условиях пандемии появилась одежда, к которой можно прикрепить маску на специальные застежки или клапаны. Что касается популярных респираторов, то их могут носить переболевшие коронавирусом или привитые от него люди, передает Радио Sputnik.

"Респираторы с клапаном подходят только переболевшим или привитым, то есть тем, кто не может быть источником инфекции. Дело в том, что воздух, выходящий из клапана, не фильтруется, и изначально такие респираторы задумывались для здоровых людей. Если вы носите маску с клапаном и при этом не знаете свой статус – переболели, есть ли антитела, вы подвергаете опасности окружающих. В таком случае нужно использовать те респираторы второго класса защиты, у которых нет клапана, там воздух фильтруется на вдох и выдох", - добавил терапевт.

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