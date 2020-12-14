Стая песцов пришла "на обед" к вахтовикам в Новом Уренгое (видео)

Зверей встретили гостеприимно

В посёлок вахтовиков в Новом Уренгое на обед пришла целая стая песцов. Зверей встретили гостеприимно. Они себя тоже вели дружелюбно, людей, кажется, совсем не боялись. Угощение им явно понравилось. А некоторые осмелели настолько, что брали еду прямо из рук рабочих.

Пользователи соцсетей, кроме восторженных комментариев, оставляют под видео и предупреждение вахтовикам - подпускать животных так близко стоит с большой осторожностью, ведь песцы, как и лисы, могут быть переносчиками бешенства.

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