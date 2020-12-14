ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стая песцов пришла "на обед" к вахтовикам в Новом Уренгое (видео)

09:58
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Зверей встретили гостеприимно

В посёлок вахтовиков в Новом Уренгое на обед пришла целая стая песцов. Зверей встретили гостеприимно. Они себя тоже вели дружелюбно, людей, кажется, совсем не боялись. Угощение им явно понравилось. А некоторые осмелели настолько, что брали еду прямо из рук рабочих.

Пользователи соцсетей, кроме восторженных комментариев, оставляют под видео и предупреждение вахтовикам - подпускать животных так близко стоит с большой осторожностью, ведь  песцы, как и лисы, могут быть переносчиками бешенства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Песец
Песец
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.