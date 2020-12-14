В Москве вылечились от коронавируса еще 4932 пациента

Они могут стать донорами плазмы

За последние сутки в Москве выздоровели 4932 пациента с коронавирусной инфекцией.

По данным столичного оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, общее число граждан, которые перенесли COVID, достигло 534 552.

Переболевшие COVID люди в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы. Как напоминают в штабе, для этого у них не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.

По последним данным, свыше 72,6 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более 1,6 миллиона скончались.

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