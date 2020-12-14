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Озорная Пугачева в халате удачно влезла в кадр с детьми

10:13
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Она проводила их в школу

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram забавное фото, сделанное во время утренних сборов детей в школу.
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"В школу!" - написал Галкин, добавив хештеги "каждое утро" и "так и живем".

Лиза и Гарри позируют перед камерой. Они уже надели верхнюю одежду и шапки. С минуты на минуту они отправятся на учебу.

За спинами школьников можно увидеть Аллу Пугачеву. 71-летняя певица выглядывает из-за угла с озорным видом. На ней халатик и розовые тапочки. Лиза и Гарри, судя по всему, не подозревают, что мама тоже попала в кадр. 

- Какое фото! Аллусичка прекрасна! - пишут в комментариях. 

- В глазах Аллы такое счастья - смотреть на своих ангелочков. 

- АБ за заднем плане круто получилась! 

- Обожаю Аллу! Особенно такую, домашнюю... 

- Алла там из-за угла всех приветствует. Это так мило. 

Напомним, что Галкин и Пугачева женаты с 2011 года. Несмотря на солидную разницу в возрасте, они смогли сохранить нежные чувства друг к другу.

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