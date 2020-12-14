Басков "вскрыл кубышку" и попросил денег у государства

Артист тратит крупные суммы на выплату зарплат

Известный певец, народный артист России Николай Басков признался, что был вынужден просить у государства денег, чтобы выплатить зарплату своему музыкальному коллективу.

Исполнитель объяснил, что его работники в пандемию, несмотря на отсутствие концертов, продолжали получать деньги, и артисту даже пришлось "вскрыть кубышку". По словам знаменитости, его собственные сбережения уже подходят к концу.

"Это, на самом деле, крупные суммы денег, потому что у меня работают 38 человек. У кого-то ипотека, у кого-то квартира, семьи, дети", - отметил Басков.

Музыкант заявил, что ему пришлось попросить у государства финансовую помощь для членов коллектива в объеме минимального размера оплаты труда, передает "Вечерняя Москва" со ссылкой на НТВ.

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