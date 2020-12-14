"Она летает, черт возьми!" Рогозин прокомментировал пуск "Ангары"

Это второй запуск тяжелой ракеты-носителя
Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.
ВКС России провели испытательный пуск, сообщили в пресс-службе Минобороны. Ракета стартовала в 8:50 по московскому времени. В 8:53 "Ангару" приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск.
"Она летает, черт возьми!!!", - прокомментировал запуск "Ангары" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Она летает, черт возьми!!! pic.twitter.com/nVAwwXZ93x— РОГОЗИН (@Rogozin) December 14, 2020
Это второй в истории пуск ракеты "Ангара-А5". Он был запланирован на конец ноября, однако перенесен по техническим причинам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"