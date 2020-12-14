Организаторы подвели итоги конкурса "Цифровой прорыв"

Победу одержали 45 команд

45 команд победили в конкурсе "Цифровой прорыв" в этом году. Лучших выбрали из десятка тысяч участников из разных регионов страны, передает "ТВ Центр".

"Цифровой прорыв" - это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Его главная цель - поддержать талантливых специалистов в IT-индустрии. Дать шанс молодым программистам, маркетологам, аналитикам проявить себя и реализовать свои идеи. Финалистов оценивают руководители крупных корпораций и представители федеральных ведомств. В этом году среди победителей - команда, которая разработала инновационный проект для Министерства энергетики.

"Разработали решение поддержки экспертов с искусственным интеллектом. Оно позволяет контролировать потребление энергии в регионах России. А также моделировать различные рыночные сценарии. Такие как увеличение промышленного производства, изменение погоды, изменение цен на нефть, биржевых котировок, крупных российских ресурсодобывающих компаний", - заявил Николай Москаленко, капитан команды Graphometrica.

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