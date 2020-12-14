Крым переходит на подачу воды из подземных источников

Водохранилища обмелели до критической отметки

Города и посёлки Крыма переходят на подачу воды из подземных источников. Это поможет быстро решить проблему, возникшую из-за критического обмеления водохранилищ. Самая напряжённая ситуация сейчас - в Ялте. А в восточной части полуострова новые скважины уже готовы.

По 3 часа утром и вечером – вода в Ялте теперь строго по графику. Водохранилища обмелели до критической отметки. Бесперебойное водоснабжение остается только в медучреждениях. Возле соцобъектов и на улицах устанавливают резервуары с водой.

Сложная ситуация по всему полуострову. Уже завтра в Симферопольское водохранилище прекращается подача воды из Тайганского. Оставшийся ресурс будут использовать для обеспечения Белогорска.

Аянское водохранилище – самое маленькое из тех, что снабжают столицу полуострова и самое истощенное. Этих запасов хватит менее чем на 8 дней. Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены менее чем на 15%. Крым ускоренными темпами переходит на подземные источники.

Пять скважин - 22 тысячи кубов в сутки – объем, который даст только Бештрек-Зуйский водозабор. Это четверть потребляемого Симферополем объема. Строители сейчас прокладывают 19-километровый водовод. Закончить должны в апреле, но работают с опережением графика.

"Мы берем здесь подводные воды. Они естественно минерализованы. То есть по большому счету из кранов симферопольцев будет течь практически Боржоми", - говорит инженер Василий Губанов.

Водозаборы для восточной части полуострова уже готовы. Населенные пункты от Феодосии до Керчи уже получают из артезианских скважин почти 200 тысяч кубометров в сутки. Пока вода подается по северо-крымскому каналу, но уже через два года будет построен новый тракт.

"Идут очень большие потери. Это фильтрация, это испарение воды. Практически 50% воды, той, которая на сегодняшний день сбрасывается в Северо-Крымский канал – мы ее просто теряем. Когда будет построен тракт, вода будет идти в трубу, она в полном, стопроцентном объеме будет поступать до места назначения, до потребителя", - заявил Алексей Дронов, заместитель директора строительной компании.

Раньше 85% воды поступало из Днепра. Но Украина перекрыла Северо-Крымский канал. В октябре в России началась реализация правительственного плана по обеспечению Крыма и Севастополя водой. Помимо ремонта сетей и бурения скважин, в планах строительство опреснительных установок. Пилотный проект реализуют в Николаевке. Еще 4 станции должны появиться на Южном Берегу Крыма.

Быстро и кардинально изменить ситуацию могут только обильные осадки. В октябре в Крым уже прилетал специальный самолет "Росгидромета", но вызванные дожди оказались кратковременными. Еще одну попытку сделают в январе. Попробуют спровоцировать снегопад. Главное, чтобы погода была подходящая. Пока же над всем полуостровом – безоблачное небо.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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