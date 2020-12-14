Опубликовано видео подготовки медведей Московского зоопарка к зимней спячке

Спать отправились камчатская медведица Роза и ее соседи - гималайцы Алладин и Будур

В московском зоопарке медведи впали в зимнюю спячку, передает "ТВ Центр". Момент, как они укладываются в импровизированной берлоге, впервые удалось запечатлеть на видео.

Спать отправились камчатская бурая медведица Роза и ее соседи - гималайцы Алладин и Будур. Готовиться к зиме они начали еще несколько месяцев назад. Чтобы крепко заснуть, ели калорийную пищу. А когда "вошли в форму", зарылись в соломенную перину и устроились поудобнее. Проснутся медведи, как только в Москву вернется теплая погода. Обычно - в конце марта.

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